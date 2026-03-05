Los jubilados y pensionados que comienzan a percibir su haber o están en proceso de hacerlo pueden iniciar la afiliación al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mediante un trámite digital que se completa en pocos minutos y habilita el acceso a cobertura médica y servicios de salud en todo el país.

El procedimiento se realiza a través del sitio web oficial del organismo. Allí, el interesado debe ingresar a la sección de afiliación, completar los datos personales solicitados, adjuntar la documentación requerida y responder una breve encuesta de salud obligatoria antes de enviar el formulario para su validación.

Publicidad

Para iniciar el trámite es necesario contar con Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado, el último recibo de jubilación o pensión, el número de CUIT o CUIL y el CODEM emitido por ANSES, que acredita la derivación de aportes a la obra social. Tener estos documentos preparados agiliza el proceso.

El sistema cruza automáticamente la información con organismos como ANSES y el RENAPER para verificar la identidad y la situación previsional del solicitante. Si los datos son correctos, la afiliación queda aprobada y el nuevo afiliado recibe por correo electrónico su credencial digital y la cartilla médica, con las que puede comenzar a utilizar los servicios.

Publicidad

Además de los jubilados que ya cobran su beneficio, también pueden iniciar el trámite quienes estén gestionando su jubilación o pensión, accediendo a una afiliación provisoria hasta que se resuelva el beneficio. El sistema también permite incorporar familiares a cargo, como cónyuge, hijos o personas bajo tutela.

PAMI es la obra social más grande del país y brinda atención médica, medicamentos, estudios y diversas prestaciones a millones de jubilados y pensionados, quienes pueden elegir médico de cabecera y acceder a una amplia red de prestadores en todo el territorio nacional.