El mundo del fútbol aguarda con suma expectativa la definición sobre la sede de la Finalissima 2026. El choque entre la Selección Argentina y España, programado originalmente para el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, ha entrado en una zona de incertidumbre total debido a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

A pesar de los bombardeos y la inestabilidad en la región tras la intervención militar contra Irán, la UEFA emitió un comunicado oficial buscando llevar calma, aunque sin cerrar la puerta a cambios de último momento. "Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", remarcaron desde el máximo organismo europeo, valorando el "enorme esfuerzo" de los organizadores qataríes.

Sedes en lista de espera y presión española

La postura de la UEFA choca con la visión del entrenador español, Luis de la Fuente, quien fue categórico al declarar que lo mejor sería "buscar una nueva sede" ante la falta de garantías de seguridad. Cabe recordar que la Asociación de Fútbol de Qatar ya suspendió todos sus torneos locales por la inestabilidad en la zona.

Ante este panorama, han comenzado a sonar con fuerza plazas alternativas que podrían albergar el duelo: En Estados Unidos, el Hard Rock Stadium (Miami) y el MetLife (Nueva Jersey) pican en punta. En Europa, el mítico Wembley en Londres o el Santiago Bernabéu en Madrid aparecen como opciones lógicas.

Un duelo clave para la Scaloneta

Para el equipo de Lionel Scaloni, la Finalissima no es un compromiso más. Ante la posible caída del amistoso contra Qatar (previsto para el 31 de marzo) y la cancelación de la gira de junio por Norteamérica frente a México y Honduras, este partido se vuelve vital para sumar rodaje de elite antes de la Copa del Mundo.

La decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana. Mientras tanto, la logística de la AFA permanece en alerta, esperando la confirmación oficial que determine si Messi y Lamine Yamal se verán las caras en el desierto o en algún estadio de occidente.