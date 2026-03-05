La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos correspondiente a marzo y confirmó qué prestaciones se abonan este jueves 5, de acuerdo al cronograma oficial difundido por el organismo previsional.

Durante esta jornada se encuentran habilitados los pagos de Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por matrimonio, nacimiento y adopción, correspondientes al período que se extiende del 10 de febrero al 12 de marzo, para todas las terminaciones de Documento Nacional de Identidad.

Publicidad

Además, siguen disponibles para su cobro las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que también se pagan durante este tramo del calendario sin distinción por número final de DNI, según lo establecido por el organismo.

Desde Anses recordaron que los beneficiarios pueden cobrar sus haberes a través de las cuentas bancarias habituales, cajeros automáticos o los medios de pago habilitados, sin necesidad de concurrir a una oficina, ya que el dinero permanece depositado en las cuentas.

Publicidad

El calendario de marzo continuará en los próximos días con los pagos correspondientes a jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE), que se acreditarán de forma escalonada según la terminación del documento.