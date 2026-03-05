Mate, gorra de Boca y autógrafos: Franco Colapinto ya llegó a Australia para hacer rugir la F1

Franco Colapinto ya palpita su debut en una nueva temporada de la Fórmula 1 en el circuito de Albert Park, Australia. Antes de los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del domingo, el pilarense llegó al paddock para enfrentarse al denominado "media day", el día dedicado a entrevistas con la prensa. Fiel a su estilo, su llegada no pasó desapercibida: ingresó con una gorra de Boca, convidó mate a los periodistas y anticipó con emoción su estreno en 2026.

Llegada con aroma argentino

El piloto de Alpine viajó a la ciudad de Melbourne acompañado por su padre, Aníbal, con quien ingresó al paddock donde lo esperaban medios de todo el mundo. Apenas se adentró entre las vallas colmadas por fanáticos de la Fórmula 1, fue interceptado por una marea de hinchas argentinos que le pidieron autógrafos y fotos, a las que accedió sin apuro.

En ese mismo lugar se detuvo para dialogar con la prensa australiana, donde intercambió sensaciones sobre correr por primera vez desde el inicio de una temporada y debutar en el Gran Premio de Australia. "No puedo esperar", señaló con entusiasmo.

El mate, protagonista inesperado

En redes sociales se viralizó el momento en que fue consultado acerca del mate y el termo que llevaba consigo. Sin dudarlo, Colapinto se explayó sobre la costumbre de beberlo en cualquier lugar e incluso le hizo probar un sorbo a una reportera británica, generando una imagen que dio la vuelta al mundo y que refleja la idiosincrasia del piloto argentino.

Más tarde, se desplazó a pie hasta la zona mixta. En esa caminata, protagonizó otra postal que no tardó en circular por las plataformas digitales: se colocó una gorra de Boca Juniors apenas un par de horas después de que el equipo capitaneado por Leandro Paredes derrotara por 3 a 0 a Lanús en La Fortaleza, mostrando una vez más su fanatismo por el club xeneize.

Sensaciones antes del debut

Minutos después, fue entrevistado por el canal oficial de la Fórmula 1 y dejó definiciones contundentes sobre cómo llega al inicio de su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo.

"Se siente bien y, para ser honesto, me siento un poco más cómodo que otros años", señaló Colapinto, que valoró haber podido realizar los test de pretemporada con su auto y conocer la respuesta en pista, algo que en 2024 y 2025 no había podido concretar ya que se sumó con la temporada ya iniciada. "Realmente empezar el año así es un buen paso en la dirección correcta y creo que va a ser muy útil", indicó.

En ese sentido, manifestó que está "muy emocionado" y en especial de hacerlo en un trazado completamente nuevo para él. "Nunca he corrido aquí en Australia y es un circuito que siempre me ha gustado mucho. Estoy realmente emocionado de estar aquí. Los aficionados son geniales. El circuito es increíble para conducir", resaltó.

El desarrollo del monoplaza y las expectativas

Consultado sobre el desarrollo del monoplaza y la nueva unidad de potencia suministrada por Mercedes, Colapinto destacó "los pasos en la dirección correcta" que dio la escudería en relación a 2025, aunque se mostró cauto respecto a los eventuales resultados.

"Es complicado hablar demasiado antes de que realmente corramos porque no sabemos dónde está cada uno. Pero creo que, en lo que nos concierne, hemos hecho lo mejor que pudimos en cada situación", sostuvo. Y agregó: "Tratamos de desarrollar el coche tanto y tan tarde como podíamos y también aprendimos bastante sobre la unidad de potencia. Por el momento, todo va tranquilo".

El piloto argentino insistió en que la realidad se verá el sábado en la clasificación, pero se mostró optimista: "Creo que es un comienzo decente para el año y para lo que esperábamos. Siento y creo que va a ser un año mucho mejor que el 2025".

Preparación y ansiedad por el inicio

Por último, se refirió a la preparación física que realizó en la pretemporada y estimó que todavía "hay mucho que aprender y entender" del auto. "Estoy realmente emocionado de estar de vuelta aquí en el paddock después de, para ser honesto, sentirse como mucho tiempo solo probando y preparándome para esta primera carrera. Finalmente estar aquí en Australia y competir con todos es emocionante. Así que no puedo esperar", concluyó.

El público argentino estará atento al desempeño de Colapinto en Albert Park, donde buscará comenzar con el pie derecho su primera temporada completa en la Fórmula 1, llevando la bandera argentina y sus costumbres a lo más alto del automovilismo mundial.