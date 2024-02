La decoración del hogar refleja nuestra personalidad y estilo de vida, pero a veces, cuando intentamos hacer cambios por nuestra cuenta, los resultados pueden no ser los esperados (o los que solemos ver en redes sociales y revistas). En primer lugar, es importante no preocuparse demasiado por esto. No todos somos expertos en decoración y, después de leer este artículo, seguramente tendrás una mejor idea al respecto. A continuación, te presentamos los 5 motivos más comunes por los cuales tu decoración puede no estar funcionando, junto con algunos consejos sencillos para solucionarlos.

No tienes claro tu estilo

Si tu espacio parece una mezcla caótica de estilos diferentes, es posible que no tengas una visión clara de lo que deseas. Antes de comenzar cualquier proyecto de decoración, tómate el tiempo para explorar diferentes estilos y encontrar el que mejor se adapte a tu personalidad y gustos. Una vez que lo tengas claro, será más fácil tomar decisiones coherentes en cuanto a mobiliario, colores y accesorios.

Recomendación: investiga y encuentra tu estilo de decoración ideal. Puedes apuntar ideas en nuestra sección de Inspiración, con las últimas tendencias, o seguir en redes sociales a decoradores o tiendas de muebles. Luego, asegúrate de que cada elemento que agregues a tu hogar refleje ese estilo de manera coherente.

Demasiada decoración

A veces, ¡menos es más! Si tu espacio se siente abrumado por la cantidad de objetos decorativos, es posible que estés saturando visualmente el ambiente. Recuerda que la decoración debe complementar y realzar el espacio, no dominarlo por completo.

Recomendación: simplifica tu decoración eliminando elementos innecesarios y dejando respirar el espacio. Opta por piezas clave que tengan un impacto visual significativo y elimina cualquier cosa que no contribuya a la estética general del ambiente.

La calidad es esencial para crear un espacio elegante y funcional. Foto: gentileza.

Falta de piezas atemporales

Invertir en piezas de mobiliario atemporales y de calidad es esencial para crear un espacio elegante y funcional. Si te has centrado demasiado en tendencias pasajeras, es posible que tu decoración pierda relevancia con el tiempo.

Recomendación: apuesta por piezas de mobiliario y accesorios de diseño clásico que nunca pasen de moda. Estos elementos clave proporcionarán una base sólida para tu decoración y te permitirán incorporar tendencias de manera más sutil y fácilmente reemplazable. Por ejemplo, los muebles de madera natural, las paredes blancas o tejidos lisos en los textiles son, digamos ¡como un básico de armario para tu hogar!

Fuentes de inspiración abrumadoras

En la era digital, la inspiración para decorar nuestro hogar está al alcance de un clic. Sin embargo, a menudo nos encontramos desilusionados cuando intentamos replicar las imágenes perfectas que vemos en plataformas como Pinterest, Instagram. Recuerda que las imágenes en redes sociales suelen ser cuidadosamente seleccionadas y editadas para mostrar solo lo mejor. Esto crea expectativas poco realistas sobre cómo debería lucir nuestro propio hogar, lo que puede llevar a la insatisfacción cuando nuestra realidad no coincide con esa perfección.

Muchas veces, las fotos que vemos en Internet no tienen en cuenta nuestras necesidades y estilo de vida específicos y al intentar replicar estos espacios, corremos el riesgo de perder nuestra propia identidad y personalidad en el proceso. Nuestro hogar debería ser un reflejo de quiénes somos, no simplemente una imitación de lo que vemos a través de una pantalla. Además, las redes sociales están llenas de las últimas tendencias, y puede ser tentador seguir ciegamente lo que está de moda en lugar de buscar un estilo que realmente nos represente. Esto puede provocar una decoración superficial que carece de autenticidad.

Recomendación: en lugar de seguir ciegamente las tendencias, tómate el tiempo para descubrir qué estilos y elementos de decoración te hacen sentir feliz y cómodo en tu hogar. Elige piezas y diseños que se adapten a tu estilo de vida y necesidades diarias. La funcionalidad siempre debe ser una consideración clave en cualquier proyecto de decoración.

La decoración es un proceso creativo y personal. Foto: gentileza.

Pensarlo demasiado y miedo a arriesgar

A veces, el miedo a cometer errores puede paralizarnos y dificultar la toma de decisiones en cuanto a la decoración. Además, si nos obcecamos viendo fotos en Pinterest o casas de influencers en Instagram, puede hacer que nos obsesionemos con cada detalle y que distorsionemos nuestra propia realidad. ¡La mayoría de los mortales no vivimos en mansiones ni tenemos tanto dinero como para gastarnos unos miles de euros en un simple sofá! Por eso es tan importante el primer consejo que apuntamos. Si elegimos desde un principio un estilo y luego nos centramos en este, la búsqueda de inspiración, muebles y piezas decorativas será mucho más fácil.

Recomendación: confía en tus instintos y no tengas miedo de experimentar. La decoración es un proceso creativo y personal, y es importante permitirse la libertad de jugar y explorar. Recuerda que no existe una regla estricta en cuanto a lo que está "correcto" o "incorrecto" en decoración, ¡así que diviértete y haz que tu espacio sea verdaderamente tuyo!