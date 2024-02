El subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, Héctor Bustamante salió al cruce de la resolución que emitió la Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, en la que solicitó suspender el uso de los rompetormentas. El funcionario argumentó que dicha intervención llega después de un pedido específico de Ambiente para saber con qué información contaba el organismo de denuncias anteriores.

Consultado por sobre la acusación de la Defensora del Pueblo cuando dijo que tuvo que emitir la resolución por falta de acción del Gobierno provincial, Bustamante argumentó a DIARIO HUARPE que: "A Peñaloza le hubiera bastado leer los diarios para enterarse qué estaba haciendo esta dependencia desde hace ya un mes y medio. Ella llega un poco tarde a la conversación y su resolución tiene varias fallas, no solamente técnicas sino también jurídicas y no tiene una apreciación de lo que se está haciendo a través del Ministerio de Producción y la Secretaría de Ambiente, que ya vienen trabajando desde que asumimos".

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Uno de los temas que se abordó como prioritarios fue el de los rompetormentas, que ya estaba siendo tapa de los medios desde el mes de octubre de 2023. Ella tuvo tiempo suficiente para enterarse del tema, más si había un expediente desde hace más de diez años, porque ese data del 2013". senaló.

Asimismo Bustamante, de profesión abogado, argumentó que en la resolución hay un oportunismo político más que verdaderamente una intención de aportar una solución. "Hay una incongruencia entre los considerandos de la resolución en los que ella aporta datos y supuestas denuncias e informes del 2013 y finalmente lo que después resuelve, ordena o advierte de suspender".

Héctor Bustamante, subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. (Foto: gentileza).

El funcionario destacó que se ha hecho un trabajo exhaustivo para buscar las medidas posibles para solucionar esta situación a la que calificó como producto del cambio climático y la crisis hídrica que afecta no sólo a la provincia de San Juan. "Está el tema de cómo afecta esto a los productores y está el tema de los sistemas antigranizo de los cuales se ha intentado recabar la mayor cantidad posible de información. Hay que ser claros porque mucho se habla del principio protectorio y este no es un cheque en blanco para que un funcionario, amparado en su propia ignorancia, determine un acto que sea absolutamente discrecional, porque la intención de esta gestión es el respeto a la institucionalidad y a las leyes" lanzó.

Respecto de lo que se pudo lograr con la emisión de esta resolución, el funcionario aclaró que: "Es lamentable porque en un momento se le pidió la intervención para que se sume a un equipo de trabajo. Nosotros hemos mantenido reuniones con profesionales de la meteorología, con profesionales de la Universidad y de Producción, pero entendemos que no es una situación liviana o sencilla. El tema ambiental obviamente que pesa, pero es mucho más amplia la crisis que se está tratando de manejar, no solamente de los sistemas antigranizos actuales, independientemente de la efectividad de esta tecnología, que pese a que existen estudios que aseguran que no son efectivos, nosotros hemos tratado de avanzar con los productores para proyectarnos de que en un futuro de existir, haya un mecanismo de regulación, no sólo en San Juan, sino en el país".

Bustamante también se refirió a que antes de emitir una resolución respecto de cualquier tema, primer hay que hacer una investigación "yo no puedo después de tomar una decisión, salir a pedir que se investigue. Y eso es lo que pretende hacer la Defensoría del Pueblo. Nos pide que salgamos a suspender y después que investiguemos. La Defensora del Pueblo no aporta nada con esta pseudo resolución".

Publicidad

La resolución no ha cambiado el panorama, según explicó a DIARIO HUARPE Bustamante, ya que el organismo no tiene la facultad de hacerlo, porque no tiene la entidad. "Esto ya se evaluó y por eso existieron mesas interdisciplicarias. Hay una causa de por medio, hay una jueza que está interviniendo en el caso y se ha aportado detalles. Nosotros como funcionarios tenemos que apegarnos al marco legal de competencia, no podemos ir más allá. No existe una regulación. Debemos volver a respetar la ley y las instituciones y borrar la palabra arbitrariedad de las decisiones de gobierno, eso implica la toma de decisiones fundada con razonabilidad, con legalidad y con un estudio y fundamento, que debe estar ajustada a derecho".

De todas maneras, Bustamante buscó ver el vaso medio lleno respecto de este tema y analizó que "los llamados por muchos como rompetormentas han servido para poner sobre la mesa esta discusión y que haya un debate político, científico y académico del cambio climático en sí".

Para finalizar el funcionario argumentó que la tarea que se hace desde Ambiente y Producción respecto de este tema es algo transversal e integral, con la búsqueda de encontrar una solución que sirva hoy y también a futuro. Es por ello que hizo referencia a las reuniones que se mantuvieron con diversos sectores productivos.