Gianinna Maradona utilizó sus redes sociales para compartir un desgarrador descargo luego de su declaración en el marco del Jury de Enjuiciamiento que se lleva adelante contra la jueza Julieta Makintach. La hija de Diego Maradona se presentó a declarar, pero al finalizar, su frustración y dolor se hicieron evidentes.

La magistrada Makintach es investigada por su accionar en el juicio por la muerte del astro del fútbol, específicamente por su presunta intervención en la polémica filtración de un video de Diego Maradona poco antes de su fallecimiento. En la previa a la segunda audiencia del Jury, se filtraron chats que involucrarían a otros magistrados, Savarino y Di Tomasso, exponiendo el trasfondo de la controversia.

"Me tocó declarar en el Jury contra la Jueza Makintach. Es de terror", escribió la mediática, manifestando su contundente opinión sobre el rol de la magistrada.

Luego, la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona profundizó en el dolor que le genera este proceso: "¿Saben lo que cuesta revivir el dolor, la frustración, el enojo, el ver la cara de las personas que son culpables y que no pasó NADA?"

Finalmente, su descargo culminó con una reflexión que sintetiza su sentir ante la búsqueda de justicia por la muerte de su padre: "Ojalá se haga justicia".