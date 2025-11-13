Publicidad
Cultura y Espectáculos > Fuerte

"Es de terror": Gianinna Maradona contra la jueza Makintach

La hija de Diego Maradona se expresó con dolor e indignación luego de su declaración en el Jury de Enjuiciamiento contra la magistrada Julieta Makintach, a quien señaló por su actuación durante el juicio por la muerte del Diez.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Gianinna lamentó la situación legal y judicial que envuelve la causa.

Gianinna Maradona utilizó sus redes sociales para compartir un desgarrador descargo luego de su declaración en el marco del Jury de Enjuiciamiento que se lleva adelante contra la jueza Julieta Makintach. La hija de Diego Maradona se presentó a declarar, pero al finalizar, su frustración y dolor se hicieron evidentes.

La magistrada Makintach es investigada por su accionar en el juicio por la muerte del astro del fútbol, específicamente por su presunta intervención en la polémica filtración de un video de Diego Maradona poco antes de su fallecimiento. En la previa a la segunda audiencia del Jury, se filtraron chats que involucrarían a otros magistrados, Savarino y Di Tomasso, exponiendo el trasfondo de la controversia.

"Me tocó declarar en el Jury contra la Jueza Makintach. Es de terror", escribió la mediática, manifestando su contundente opinión sobre el rol de la magistrada.

Luego, la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona profundizó en el dolor que le genera este proceso: "¿Saben lo que cuesta revivir el dolor, la frustración, el enojo, el ver la cara de las personas que son culpables y que no pasó NADA?"

Finalmente, su descargo culminó con una reflexión que sintetiza su sentir ante la búsqueda de justicia por la muerte de su padre: "Ojalá se haga justicia".

