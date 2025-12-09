El dólar oficial retomó las operaciones tras el feriado del lunes, prolongando la calma cambiaria de las últimas semanas. El viernes, el tipo de cambio bajó y completó cuatro jornadas consecutivas de retrocesos, extendiendo la pax en un momento en el que el Gobierno confirmó su regreso al mercado internacional de deuda, con una licitación prevista para la próxima semana. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva rebaja de retenciones.

Este martes, el dólar mayorista cerró en $1.442, una suba de $7 respecto al cierre del viernes, ubicándose un 5,1% por debajo del límite superior de la banda del Banco Central, que se sitúa hoy en $1.515,50. En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación avanzó a $1.465.

En los tipos de cambio bursátiles, el contado con liquidación (CCL) retrocede 0,6% hasta $1.497,98, mientras que el MEP baja 0,3% para ubicarse en $1.470,68. El dólar blue se opera en $1.445.

En el sector de futuros, se registraron caídas generalizadas. La mayor baja fue de 0,4% en el tramo del dólar para mayo de 2026, que actualmente cotiza en $1.594,50. Para fin de año, se espera que el tipo de cambio cierre en $1.450.

