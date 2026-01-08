Con la llegada del temporal este jueves 8 de enero, la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias confirmó que no hubo evacuados, pero que ocho departamentos recibieron asistencia primaria para evitar algún daño irreparable en viviendas o las mismas personas.

La cobertura de esta asistencia inicial alcanzó diversos sectores en Valle Fértil, Caucete, 25 de mayo, San Martín, 9 de julio, Zonda, Ullum y Rawson. Al respecto, la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, manifestó en radio Sarmiento: “no hubo evacuados en ninguno de los departamentos".

Publicidad

La funcionaria confirmó además que no hubo demandas de auxilio adicional de parte de los municipios. Finalmente, el monitoreo por parte de los equipos técnicos ministeriales continuará vigente mientras rija el alerta naranja por lluvias.

A pesar de todo, el relevamiento total de la provincia no está completo, ya que se verá con el transcurso del día y se definirá si algún departamento necesita algún otro tipo de ayuda.