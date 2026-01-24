Flor de la V se burló del cuerpo de Tini Stoessel y la mataron en las redes

El reciente estreno de Florencia de la V en la obra de José María Muscari se vio envuelto en una fuerte polémica. A pesar de que la actriz pudo haber pensado que sus palabras no trascenderían, un video capturado desde el público fue filtrado, desatando repudio por sus dichos sobre Tini Stoessel.

Durante el monólogo, la protagonista compartió una anécdota sobre Luciano Castro: “Un día, iba caminando por la avenida Córdoba, llego a una esquina, había todos motoqueros, uno era un caballo, Luciano Castro, chongo, ¿viste? Barba, cuerpo...”. A renglón seguido, comparó su propia delgadez pasada con la de la cantante: “Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura, 20 kilos mojada, Tini Stoessel”.

Nahuel Saa (La Criti) difundió el material, y los usuarios de internet remarcaron que la situación no fue graciosa. Las reacciones no se hicieron esperar, con comentarios como: “¿Reírse de otra mujer? Se desubicó mal. Es la primera que salta después”.

Además, la audiencia cuestionó la coherencia de la conductora señalando que “de los cuerpos no se habla” y planteando: “¿Hace dos días no se había enojado con Maxi López?”. Otro de los mensajes destacados fue: “2026 y todavía salen hacer ‘chistes’ sobre el cuerpo de alguien. Pero cuando hablan o tocan su tema pide empatía”.

Este escándalo surge poco después de que Maxi López, participante de MasterChef, tuviera que pedirle disculpas tras declarar en el programa Olga, al ser consultado sobre si besaría a un hombre: “A Florencia de la Vega”.

En relación con este hecho, Nati Jota intervino asegurando que López "quiso hacer un chiste". Por su parte, De la V ya se había mostrado crítica anteriormente con Marcelo Tinelli y Mariano Iúdica, afirmando que “han destripado a la gente”.