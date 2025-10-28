Flor Jazmín Peña dejó a todos boquiabiertos cuando se animó a contar cómo nació su historia de amor con Nico Occhiato, su pareja y compañero inseparable en Luzu TV. La revelación se dio al aire en el programa Nadie Dice Nada (NDN), y la confesión desbordó ternura, risas y complicidad.

Flor, quien se identificó diciendo: "Soy de Virgo", recordó el momento exacto en que todo cambió con Nico, quien hasta entonces era solo su compañero. La "ficha" le cayó un día mientras se estaba yendo de Luzu, cuando todavía estaban en Libertador.

Ella describió que, al ir caminando, sintió que le "cae una data, que es como un pensamiento que no es tuyo pero te aclara algo". Fue ahí, en ese instante de intuición, que se le cruzó por la cabeza: "Ah, ya entendí. Yo le gusto, pero no está en su estado de conciencia". Flor lanzó la conclusión, desatando carcajadas entre sus compañeros: "Ahí entendí que yo le gustaba y él no lo sabía". Momi Giardina, fascinada, comentó: "No puedo creer todo lo que pensó".

El propio Nico Occhiato tomó la palabra para sumar su versión de los hechos. El conductor confesó que, en paralelo, él también había tenido una revelación gracias a una charla con un "brujito de confianza". Nico reveló que el "brujito" le había "abierto los ojos" con una predicción contundente: "Ella te ama hace mucho tiempo y está respetando tus tiempos", añadiendo que ella lo sabe "hace rato".

El intercambio entre Flor y Nico en NDN dejó claro que su historia no fue un amor a primera vista, sino una conexión auténtica que se fue tejiendo día a día, entre programas, risas y charlas fuera de cámara, casi sin que ellos mismos se dieran cuenta.

Finalmente, Flor resumió su visión del romance con una frase simple, pero contundente: "Para mí el amor se demuestra con los hechos, no con palabras ni biribiri". Además, señaló que es más privada para con quien ama.