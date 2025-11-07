El argentino Franco Colapinto tuvo un estreno sólido como piloto titular de Alpine al culminar en la 16ª posición durante la práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, celebrada este viernes en el circuito de Interlagos. El joven de Pilar registró un tiempo de 1:11.160, quedando a 1 segundo y 185 milésimas del mejor registro de la jornada, marcado por el británico Lando Norris (McLaren).

La jornada tuvo un sabor especial para Colapinto, ya que horas antes Alpine confirmó oficialmente su incorporación como titular para la temporada 2026, marcando un hito en la historia reciente del automovilismo argentino.

En la tabla final de tiempos, Norris se quedó con el mejor giro, seguido por su compañero Oscar Piastri, mientras que Nico Hülkenberg (Sauber) completó el podio de la sesión. Más atrás, se destacaron Fernando Alonso (Aston Martin) y el joven brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), que cerraron el top cinco.

El piloto argentino mostró constancia en ritmo de carrera y buenas referencias en el manejo del monoplaza, pese a las condiciones cambiantes del asfalto. Desde el equipo destacaron su adaptación inmediata y la comunicación fluida con los ingenieros.

El Gran Premio de Brasil continuará este sábado con la clasificación y la sprint, antes de la carrera principal del domingo. Para Colapinto, será una oportunidad clave para seguir sumando experiencia y consolidarse en la máxima categoría del automovilismo mundial.