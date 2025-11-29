Oscar Piastri ganó la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar y recortó dos puntos en la pelea por el título ante su compañero Lando Norris, quien figuró tercero. George Russell quedó en la segunda colocación y Max Verstappen cruzó la meta en el cuarto lugar.

El australiano suma ahora 374 puntos, contra los 396 del británico de McLaren. El neerlandés de Red Bull figura ahora tercero con 371 unidades. Quedan dos carreras principales por delante (Qatar y Abu Dhabi) con la chance de acumular como máximo 50 unidades ganando las dos citas.

Franco Colapinto largó desde el pit lane al igual que su compañero Pierre Gasly –también lo hicieron Lewis Hamilton y Lance Stroll–, pero no encontró buen ritmo a lo largo de la cita y quedó 20°. El argentino y el francés ingresaron en la última vuelta a poner gomas rojas para probar el neumático blando de cara a lo que será la clasificación. En ese lapso, Gasly logró salir delante de Stroll –también había parado– y quedó 18°.

Este sábado, a partir de las 15 de Argentina, se celebrará la qualy que ordenará la grilla de largada de cara a la carrera principal a 57 giros que se realizará el domingo a partir de las 13.