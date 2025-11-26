Policiales
Gendarmería detuvo a una mujer con casi 3 kilos de cocaína escondidos en peluches
POR REDACCIÓN
Gendarmería Nacional detuvo a una mujer que transportaba 2 kilos 850 gramos de cocaína ocultos dentro de varios osos de peluche, durante un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de Huacra, en Tucumán. El operativo estuvo a cargo del Escuadrón Núcleo “Aguilares”, que inspeccionó un colectivo que viajaba rumbo a la provincia de Mendoza.
Durante la verificación de equipajes, el perro detector de narcóticos Fedra alertó a los agentes al marcar dos bolsas pertenecientes a la pasajera, una mujer de nacionalidad boliviana ubicada en uno de los asientos centrales. Ante la señal del animal, los gendarmes le pidieron que entregara los bultos para una revisión más detallada.
Dentro de las bolsas encontraron varios osos de peluche con cierre, envueltos en una manta. Al manipularlos, los efectivos notaron que los muñecos tenían un peso inusual, por lo que solicitaron testigos para proceder a su apertura. En el interior hallaron nueve paquetes rectangulares envueltos en material plástico, ocultos entre mantas que recubrían todo el interior de los juguetes.
La prueba Narcotest realizada en el lugar confirmó que los paquetes contenían cocaína. Ante el resultado, la mujer fue detenida y se secuestró la droga junto con todos los elementos relacionados con la causa.
El caso quedó a disposición del Juzgado Federal N.° 1 de Tucumán, que ordenó continuar con la investigación para determinar la procedencia del cargamento y posibles conexiones con redes de tráfico.
