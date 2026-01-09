Gimena Accardi y su secreto más íntimo sobre su soltería: "Más que nunca"

Gimena Accardi atraviesa una etapa de transformación personal y profesional tras su separación de Nico Vázquez, vínculo que mantuvo durante 18 años.

Actualmente, la actriz protagoniza "TILF", una serie de tono erótico junto al cantante Seven Kayne para la plataforma OLGA. Sobre este proyecto, el músico describió: “Estamos muy bien y con mucha expectativa. Es una serie picante, él empieza a hacer unos juegos mentales, la seduce y va por ahí”. Al respecto de los rumores generados, Accardi afirmó: “Se habló mucho de nosotros, pero bienvenido sea”.

Publicidad

La repercusión mediática fue una novedad para Seven Kayne, quien expresó: “Para mí es un mundo completamente nuevo. Subimos una foto y salió en la tele. Yo quería creerme actor, no un escándalo”.

Durante la presentación, la actriz también reflexionó sobre los vínculos con diferencia de edad: “Está lleno de hombres de 40 saliendo con mujeres más jóvenes y nadie dice nada porque está normalizado. Mientras haya consentimiento y sean mayores de edad, está buenísimo”.

Publicidad

En ese sentido, añadió: “Hay boludos de 40 y boludos de 25, así como hay interesantes de 40 y de 25. A mí no me molestaría estar con alguien más joven, para nada”.

Sobre su presente sentimental, la intérprete fue categórica: “Yo estoy sola, más soltera que nunca. Estoy muy bien como estoy, disfruto después de tantos años”. Accardi profundizó sobre su historia de vida aclarando: “Amo estar en pareja, amo enamorarme, compartir la vida y convivir, siempre lo hice. Pero estuve 18 años en pareja, así que estoy para estar tranquila un tiempo”.

Publicidad

Finalmente, al ser consultada por supuestas infidelidades en otras parejas famosas, señaló: “Cada pareja es un mundo. Tal vez es una pareja abierta, tal vez se sabía. Son temas muy personales”. Por su parte, Seven Kayne concluyó de forma tajante sobre el engaño: “A mí me pasó y mi respuesta es contacto cero, nunca más”.