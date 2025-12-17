Ordenaron la autopsia del militar muerto en la Quinta de Olivos: ¿suicidio o asesinato?

La Justicia ordenó este martes la realización de la autopsia al cuerpo del soldado Rodrigo Gómez, en un esfuerzo por esclarecer las circunstancias exactas de su muerte. El joven, de 21 años, fue hallado sin vida en un puesto interno dentro de la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, donde se encontraba cumpliendo tareas de seguridad.

La investigación inicial, que está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, maneja como principal teoría la posibilidad de un suicidio,. Se confirmó que Gómez, quien era oriundo de la provincia de Misiones, había dejado una carta antes de su fallecimiento.

El soldado formaba parte del Escuadrón Chacabuco, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo. Para avanzar en el caso, la jueza ordenó que la autopsia de Gómez se lleve a cabo en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. La Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro ha quedado a cargo de la causa, trabajando bajo las directivas del juzgado y en colaboración estrecha con la Policía Federal Argentina (PFA).