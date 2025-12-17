Efectivos de la Comisaría 25ª y personal de la División Criminalística trabajaron durante varias horas por un robo en un departamento del barrio 23 de Mayo, en Rawson. La denuncia indica que delincuentes sustrajeron una importante cantidad de alhajas de oro y plata.

Según informaron fuentes policiales, en el inmueble no se registraron daños ni signos de violencia en puertas o accesos. Esto refuerza la hipótesis de que los autores del hecho podrían haber tenido conocimiento previo del lugar o de la rutina de la víctima.

La damnificada, una mujer de 50 años, declaró que las joyas robadas eran de gran valor económico. Hasta el momento no se precisó la cifra exacta del perjuicio.

Tras la denuncia, se realizaron tareas periciales y de relevamiento en el departamento para intentar obtener indicios que permitan avanzar con la investigación. El hecho es materia de análisis por parte de la Justicia.