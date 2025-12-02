Una tarde de tensión se vivió este lunes en el barrio porteño de Palermo, cuando un hombre subió a lo alto del Puente Pacífico, en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe, y comenzó a mostrar señales de que intentaría arrojarse al vacío. La escena obligó a un rápido despliegue de los servicios de emergencia, que lograron evitar una tragedia.

Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía montaron un operativo especial para resguardar la zona, cortar el tránsito y dialogar con el hombre, que permanecía en una posición de alto riesgo. Tras varios minutos de negociaciones, personal de Bomberos consiguió bajarlo sano y salvo, según informaron.

El operativo generó cortes y desvíos en las arterias principales, lo que provocó un importante caos vehicular en uno de los puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires. La situación también afectó el servicio del Tren San Martín, que debió funcionar de manera limitada entre Villa del Parque y Pilar debido a restricciones en la estación Palermo.

El episodio quedó registrado en video por el periodista Facundo Baez Rodríguez, quien captó el momento en que el hombre permanecía sobre la estructura del puente. Las autoridades, por el momento, no brindaron detalles sobre su estado de salud ni sobre los motivos que lo llevaron a subir al viaducto.