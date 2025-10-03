Franco Colapinto padeció problemas con su Alpine durante las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur y quedó relegado al fondo de la tabla, finalizando 19° en FP1 y FP2. En la primera sesión marcó 1:33.324, a 0.946 de su compañero Pierre Gasly (16°), mientras que en la segunda práctica registró 1:33.139, a 0.681 de Gasly.

La jornada estuvo marcada por los accidentes de Liam Lawson y George Russell, que generaron varias banderas rojas e interrumpieron el desarrollo normal de la FP2, afectando las oportunidades de varios pilotos para mejorar sus registros. Colapinto intentó mejorar en su último intento con neumáticos rojos, pero perdió tiempo valioso por la falta de control de su monoplaza.

A pesar del mal inicio, el joven argentino espera recuperarse en la tercera práctica de este sábado, que comenzará a las 6:30 (hora de Argentina), y en la clasificación, prevista para las 10:00, que definirá la grilla de largada de la carrera del domingo, a disputarse a 62 vueltas desde las 9:00 de la mañana en Argentina.