Franco Colapinto vivió un viernes complicado en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y no ocultó su preocupación por las dificultades que enfrenta con su Alpine A525. Tras finalizar las primeras dos prácticas libres en el 19° puesto, el piloto argentino admitió que no se siente cómodo en pista y que le cuesta encontrar la estabilidad necesaria para un buen rendimiento. “Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto de que está conectado como en otras carreras. Me está costando encontrar la estabilidad en la entrada a las curvas, que es lo que hace que el auto sea muy impredecible”, declaró Colapinto en rueda de prensa.

El joven piloto señaló que los problemas se acentúan en el trazado urbano de Marina Bay, donde los muros están muy cerca y el asfalto presenta baches: “En un circuito como este te complica. Es difícil poner una vuelta junta. Habrá que trabajar para mañana y volver mejor”, agregó.

Colapinto también se refirió a los trajes especiales refrigerantes que la FIA implementó para combatir las altas temperaturas, aunque decidió no utilizarlos: “No puedo ser sincero con esto. Es decisión de cada piloto si usarlo o no. Yo decidí no usarlo y no lo voy a usar más el fin de semana”.

El argentino comentó que su equipo probó diferentes ajustes en el monoplaza durante la jornada, con la intención de mejorar para la tercera práctica libre y la clasificación: “Hemos cambiado muchas cosas en el coche. Vamos a intentar comprenderlo esta noche y volver más fuertes para la clasificación”, afirmó.

La segunda práctica se vio interrumpida por banderas rojas provocadas por los accidentes de George Russell y Liam Lawson, lo que limitó aún más la posibilidad de mejorar registros. Colapinto destacó que estas interrupciones “detienen la sesión y nos impiden avanzar, por lo que nunca son bienvenidas”.

El sábado continuará la actividad con la tercera práctica desde las 6:30 (hora argentina) y la clasificación a las 10:00, que definirá la grilla de largada para la carrera del domingo, a las 9:00, en un circuito donde adelantar será especialmente complicado.