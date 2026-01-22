La desaparición de cuatro hermanitos en San Juan mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público Fiscal, mientras continúa activo el protocolo San Juan Te Busca. El caso tomó estado público luego de que se confirmara que los padres de los menores, sobre quienes pesa una orden judicial de restricción, se los llevaron por la fuerza desde el domicilio de una familiar que tenía su guarda legal.

En diálogo con Radio Sarmiento, el fiscal José Plaza, de la UFI CAVIG, brindó precisiones clave sobre el origen de la denuncia, el momento en que se produjo la sustracción y el alcance actual del operativo.

Publicidad

La denuncia y el inicio del operativo

Según explicó Plaza, la investigación se activó tras la presentación formal de la tía de los menores, quien compareció ante la Justicia durante la tarde del martes. “En el día de ayer se presentó una persona mayor de edad, que es tía de estos cuatro menores, y realizó una denuncia aproximadamente a las 2 de la tarde, donde manifestó que su hermana y la pareja de ella se presentaron en su casa y retiraron a los cuatro hijos que tienen en común”, detalló el fiscal.

Los niños son un varón de 8 años, una niña de 5 y dos mellizos de 4 años. De acuerdo a lo informado, todos se encontraban bajo una medida de protección dictada por el Tercer Juzgado de Familia, que había otorgado la guarda provisoria a la tía.

Publicidad

Un retiro violento y en violación de una orden judicial

El fiscal confirmó que, según el testimonio incorporado en la denuncia, el episodio se produjo de manera agresiva y con amenazas. “Ellos están bajo la guarda del Juzgado de Familia y el día de ayer, en forma agresiva y con amenazas, retiraron a los cuatro chicos. Inmediatamente se inició la búsqueda de los menores”, sostuvo Plaza.

Consultado sobre las circunstancias puntuales del traslado, el funcionario judicial aclaró que por el momento no hay datos confirmados sobre el medio utilizado para la huida. “No tengo datos sobre vehículos porque esa denuncia está en CAVIG. Será después esta unidad fiscal la que determine si hubo delito, desobediencia, amenazas o privación ilegítima de la libertad”, explicó.

Publicidad

Qué se investiga y cuál es la prioridad

Plaza fue enfático al remarcar que, en esta instancia, el foco no está puesto en la calificación penal, sino en localizar a los niños.“Hoy estamos abocados pura y exclusivamente a encontrar a los chicos junto a Búsqueda de Personas”, afirmó.

En cuanto al horario del hecho, precisó que la sustracción se habría producido alrededor del mediodía. “Fue sobre las 12 del mediodía más o menos. La denuncia fue realizada bastante rápido”, señaló, destacando la rapidez con la que se activó el protocolo.

El fiscal explicó que el operativo involucra a distintas áreas y se despliega en todo el territorio provincial. “Interviene Búsqueda de Personas a través de esta unidad fiscal. Desde el protocolo avisamos a la policía para notificar los distintos cierres o cuestiones limítrofes de la provincia, para evitar que salgan fuera de San Juan”, detalló.

Además, confirmó que se trabaja con tareas de inteligencia para determinar posibles lugares donde podrían estar alojados los menores junto a sus padres. “Hay un trabajo de inteligencia para tratar de ver dónde pueden estar estos chicos”, indicó.

Pedido urgente a la comunidad

Finalmente, el fiscal reiteró el pedido de colaboración ciudadana, clave en este tipo de casos.

“Insto a todos los ciudadanos a que, si saben algo o ven a los chicos, llamen al 911 o se dirijan a la comisaría más próxima. Necesitamos encontrarlos y saber que se encuentran bien”, expresó.

Los menores buscados son:

Tadeo Gustavo Aballay, de 4 años. Contextura pequeña, mide aproximadamente 90 centímetros, tez trigueña y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía bermuda verde agua, remera verde con estampa de dinosaurio y se encontraba descalzo.

Isaías Aballay, de 8 años. Contextura pequeña, mide 1,25 metros, tez trigueña y ojos marrones. Vestía bermuda roja con franjas blancas, remera gris con letras blancas y zapatillas negras.

Katia Quimei Aballay, de 5 años. Contextura pequeña, mide 85 centímetros, tez trigueña y ojos marrones. Vestía pantalón corto morado, parte superior de bikini rosa y ojotas verdes.

Jonas Guillermo Aballay, de 4 años. Contextura pequeña, mide 90 centímetros, tez trigueña y ojos marrones. Vestía bermuda azul, sin remera y se encontraba descalzo.