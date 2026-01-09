Hinestroza confirmó su incorporación a Boca tras los idas y vueltas

Tras varias semanas de intensas negociaciones y tensiones en el mercado de pases, se oficializó que Marino Hinestroza continuará su carrera en Boca Juniors.

Atlético Nacional alcanzó un acuerdo definitivo con el club argentino luego de comprar el porcentaje que aún estaba en poder de Columbus Crew, lo que permitió tener el control mayoritario de los derechos y destrabar el reparto económico de la transferencia. Esta situación había sido una de las principales trabas por el bajo ingreso neto que recibiría el club colombiano.

El extremo derecho de 23 años llega al equipo que dirige Claudio Úbeda tras consolidarse como una pieza ofensiva importante en Colombia, donde se consagró campeón de la Copa Colombia.

Según los detalles de la operación, el traspaso se cerró por 5 millones de dólares por el 80% del pase, mientras que el conjunto de Medellín conservará el 20% restante. El futbolista, considerado uno de los nombres más mencionados del mercado sudamericano recientemente, firmará un contrato por cuatro años.

La resolución de esta "novela" se produjo tras la ausencia del jugador en el inicio de la pretemporada en Guarne y la presión ejercida para forzar su salida, factores que aceleraron una definición con final feliz para el club argentino. El deportista viajará en los próximos días a Buenos Aires para sumarse formalmente a la institución.