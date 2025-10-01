El Hospital Italiano de Buenos Aires fue reconocido como uno de los cinco mejores hospitales de América Latina según un ranking elaborado por IntelLat, una consultora especializada en investigación y análisis del sector salud. Este listado evaluó a 80 hospitales y clínicas de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú.

La evaluación se basa en múltiples indicadores de gestión hospitalaria con el objetivo de fomentar la mejora continua y la excelencia en salud. El Hospital Italiano logró un puntaje de 78,02 y se posicionó en el cuarto lugar, solo detrás del Hospital Israelita Einstein (97,30 puntos) y el Hospital Sirio-Libanés (81,04 puntos), ambos ubicados en San Pablo, Brasil, y la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia.

Además del Hospital Italiano, otros tres centros argentinos fueron destacados en el ranking general: el Instituto de Cardiología de Corrientes, ubicado en el puesto 47 con 48,55 puntos; el Sanatorio Otamendi, en Buenos Aires, que alcanzó el puesto 53 con 46,26 puntos; y el Sanatorio Güemes, que quedó en el lugar 68 con 42,66 puntos.

La edición 2025 del ranking incorporó por primera vez evaluaciones específicas en áreas como cardiología, oncología, ginecología y pediatría, con rankings propios para cada especialidad. En cardiología, el Sanatorio Otamendi se destacó en el puesto 20 con 50,21 puntos, mientras que en ginecología y obstetricia obtuvo el puesto 11 con 51,15 puntos.

En la categoría “Seguridad y Resultados Clínicos”, cuatro centros argentinos fueron reconocidos. El Hospital Italiano se ubicó en el décimo puesto con 79,6 puntos, seguido por el Sanatorio Otamendi (61°, 46,3 puntos), el Sanatorio Güemes (45,9 puntos) y el Instituto de Cardiología de Corrientes (75°, 38,8 puntos).

El top ten del ranking

1) Hospital Israelita Einstein, San Pablo, Brasil

2) Hospital Sirio-Libanés, San Pablo, Brasil

3) Fundación Santa Fe, Bogotá, Colombia

4) Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina

5) Fundación Valle del Lili, Cali, Colombia

6) Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, Brasil

7) Fundación Cardioinfantil-La Cardio, Bogotá, Colombia

8) Centro Médico ABC, México City, México

9) Clínica Imbanaco, Cali, Colombia

10) Hospital Punta Pacífica-Pacífica Salud, Ciudad de Panamá, Panamá