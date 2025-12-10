Virginia Gallardo: "El Congreso es peor que el Bailando"

Virginia Gallardo transita un nuevo capítulo en su trayectoria pública tras asumir como diputada por Corrientes en el Congreso de la Nación. Su perfil, construido durante años en los medios y en realitys como el Bailando, generó una gran controversia al llegar al ámbito legislativo. En una visita al programa de María Belén Ludueña en El Trece, la reciente diputada ofreció su propia mirada sobre lo que fue su primera experiencia en el recinto.

La exdiputada admitió que el clima dentro del Congreso la tomó por sorpresa. La política no pareció un cambio drástico en un principio, ya que comentó, minimizando el contexto y entre risas: "Mi vida no cambió tanto, ¿no me vieron en el Congreso el otro día? Una fiesta era". Gallardo relató que había ingresado con la intención de mostrarse seria y enfocada, dejando el celular y diciéndose: "Virginia, comprometete". Sin embargo, rápidamente se encontró con un ambiente desordenado: "Entré y era grito acá, grito allá, volaban cosas".

Esta percepción del ambiente la llevó a establecer una comparación insólita: "Sentí que era sapo de otro pozo y fue peor que el Bailando". Gallardo explicó que su debut parlamentario ocurrió durante la primera sesión en la que todos los bloques estaban presentes, lo que, según su versión, generó una tensión particular. Compartió que había entrado con expectativas, pensando: "Virginia, ubicate", y creyendo que sería ella quien desentonara. La sorpresa, sin embargo, fue al revés, pues afirmó haberse sentido "regia y espléndida" al comparar su actitud con el comportamiento general dentro del recinto. Señaló que era su primera experiencia y la primera vez que estaban todos juntos con la oposición, por lo que "podía pasar cualquier cosa".

En paralelo a la descripción del caos, la diputada se refirió a la polémica suscitada por una fotografía que circuló en redes sociales, donde se la veía con una falda de lentejuelas y botas animal print. Gallardo afirmó que la imagen era falsa y que "había sido creada con inteligencia artificial para hacerla quedar fuera de lugar por su vestimenta". Para demostrar su look real, mostró una blusa y un pantalón blanco, acompañados por sandalias plateadas con piedras, que fue lo que realmente llevó al recinto. Su testimonio intentó despejar las dudas que rodean el cruce entre su figura mediática y su nuevo rol institucional.