Publicidad
Publicidad

Política > Congreso provincial

Iñaki Gutiérrez se reunirá con jóvenes de La Libertad Avanza de San Juan el 2 de octubre

El referente y conocido como el influencer de La Libertad Avanza, Iñaki Gutiérrez, tiene programado un viaje para San Juan. El encuentro, denominado "Congreso provincial de la juventud de libertarios", se realizará el 2 de octubre.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El influencer se reunirá con referentes jóvenes de San Juan.

El 2 de octubre vendrá Iñaki Gutiérrez a San Juan. La visita del referente, que es conocido como el influencer de La Libertad Avanza, se centrará en un encuentro con los jóvenes del espacio en la provincia.

La reunión en la que participará Gutiérrez ha sido organizada bajo el nombre de "Congreso provincial de la juventud de libertarios". Durante este evento, Iñaki Gutiérrez tiene previsto reunirse con los jóvenes de La Libertad Avanza de San Juan.

Publicidad

La idea de esta reunión es poder delinear el futuro de lo que será el partido y la participación que tendrán los afiliados al partido en San Juan.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS