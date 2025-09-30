El 2 de octubre vendrá Iñaki Gutiérrez a San Juan. La visita del referente, que es conocido como el influencer de La Libertad Avanza, se centrará en un encuentro con los jóvenes del espacio en la provincia.

La reunión en la que participará Gutiérrez ha sido organizada bajo el nombre de "Congreso provincial de la juventud de libertarios". Durante este evento, Iñaki Gutiérrez tiene previsto reunirse con los jóvenes de La Libertad Avanza de San Juan.

La idea de esta reunión es poder delinear el futuro de lo que será el partido y la participación que tendrán los afiliados al partido en San Juan.