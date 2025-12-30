India anunció que ha superado a Japón para convertirse en la cuarta economía más grande del mundo, alcanzando un Producto Bruto Interno (PIB) estimado en 4,18 billones de dólares. Esta afirmación, aunque pendiente de la publicación oficial del cálculo anual en 2026, está respaldada por las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el FMI, para 2026 India podría alcanzar un PIB de 4,51 billones de dólares, superando ligeramente los 4,46 billones que se esperan para Japón. Este avance genera expectativas en Nueva Delhi, que aspira a desplazar también a Alemania para convertirse en la tercera economía mundial en los próximos años.

Las autoridades indias destacan que el país se encuentra entre las naciones con mayor crecimiento económico a nivel global y que mantiene un ritmo sostenido que podría llevarlo a un PIB de 7,3 billones de dólares para 2030. En ese horizonte, India estaría solo detrás de Estados Unidos y China en el ranking económico mundial.

Este progreso se da en un contexto de tensiones comerciales internacionales, especialmente por los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones indias de petróleo ruso. Sin embargo, el gobierno resaltó la "resiliencia en medio de persistentes incertidumbres en el comercio global" como un factor clave para mantener su dinámica de crecimiento.

A pesar del avance macroeconómico, el panorama social y demográfico presenta retos significativos. El PIB per cápita de India en 2024 fue de 2.694 dólares, muy inferior al de Japón (32.487 dólares) y Alemania (56.103 dólares), según datos del Banco Mundial. Además, más de un cuarto de su población de 1.400 millones tiene entre 10 y 26 años, enfrentando dificultades para acceder a empleos bien remunerados, lo que representa un desafío para el desarrollo equitativo.

India ya había dado un paso importante en 2022 al superar al Reino Unido para posicionarse como la quinta economía mundial. Ahora, con este nuevo avance, busca consolidar su lugar en un escenario económico global cada vez más competitivo.