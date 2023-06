Desde el Gobierno provincial volverían a sortear un porcentaje de los terrenos del programa "Suelo Activo, Sueño Cumplido" que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) lanzó este año y sorteó en abril pasado. Daniela Cangialosi, subdirectora de la entidad, indicó que estiman que entre un 5% a un 10% de los lugares disponibles volverían a concursarse, ya que creen que muchas personas no cumplirán con todos los requisitos. En estas semanas analizarán los expedientes para confirmar cuántos quedarían disponibles.

En total fueron 930 las personas ganadoras que tendrán la posibilidad de acceder a un terreno ubicado en barrio Valle del Sol (calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, departamento Rawson), pero las autoridades gubernamentales prevén que no todos lograrán cumplir con las exigencias establecidas por la política habitacional. Entre ellas tener la suma de tres a quince sueldos mínimos, vitales y móviles, no haber sido beneficiario de otro programa de vivienda, no haber sido favorecido con algún crédito o subsidio del IPV, tener una unión civil convivencial, etc. Cangialosi, expresó a DIARIO HUARPE que estiman que entre un 5% a un 10% del padrón podría estar en falta y ese lugar vacante volvería a sortearse.

“Es probable que una cierta cantidad de gente no cumpla y, en ese caso, se planea hacer un sorteo nuevamente”, dijo. Aunque aclaró que la decisión no está definida y esperan a realizar la evaluación correspondiente.

“Nosotros hicimos una reunión con las familias, después se ha hecho una entrevista social, se les ha solicitado la documentación según la conformación de su grupo familiar y ahora la están entregando. Se están armando expedientes para que el área legal los evalúe”, continuó.

Luego harán una indagación para confirmar cuántas vacantes estarán disponibles. “Una vez que esto se cumpla, ahí tendremos la cantidad de vacantes”, siguió la funcionaria.

Respecto a la respuesta de la ciudadanía sobre la política habitacional, Cangialosi indicó que tuvo una buena repercusión y hubo mucha demanda. “Estamos comenzando a evaluar terrenos que tiene el instituto para hacer otra edición, porque la cantidad de gente que se incluyó fue muy buena. Entendemos que hay mucha más demanda como para hacer otro más”, finalizó la autoridad del IPV.