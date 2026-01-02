Luego de que se informara inicialmente que el primer nacimiento del año 2026 en San Juan había ocurrido en el Hospital Rawson a las 2:16 del jueves 1 de enero, las autoridades provinciales aclararon que ese dato no fue correcto y confirmaron que el primer bebé registrado nació en el departamento Jáchal, minutos antes, en el Hospital San Roque.

El nacimiento correspondió a un bebé varón que llegó al mundo a las 02:03 horas del 1 de enero, lo que permitió establecerlo como el primer nacimiento oficialmente registrado en la provincia durante el inicio del nuevo año. La corrección se realizó tras la verificación de los horarios consignados en los centros de salud y en el sistema administrativo correspondiente.

El recién nacido tuvo 40 semanas completas de gestación y un peso de 3,352 kilogramos. Tanto el bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud y permanecen bajo control médico en el hospital de Jáchal, con evolución favorable tras el parto.

El hecho fue registrado en la delegación del Registro Civil del departamento, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, donde se completó la inscripción conforme a los protocolos establecidos. De esta manera, el nacimiento quedó oficialmente asentado como el primero del año 2026 en el territorio provincial.

La rectificación de la información inicial respondió a la cercanía horaria entre los nacimientos ocurridos durante la madrugada del 1 de enero, lo que generó una confusión en los primeros reportes difundidos. Una vez constatados los datos, se procedió a actualizar el orden cronológico de los hechos.

Con la corrección realizada, Jáchal quedó oficialmente señalado como el lugar donde se produjo el primer nacimiento sanjuanino del 2026, un hecho simbólico que marcó el inicio del año y reordenó los registros oficiales difundidos durante las primeras horas de la jornada.