El presidente Javier Milei adjudicó este viernes la fuerte suba del riesgo país al “pánico político” generado por la oposición, en medio de una semana marcada por la incertidumbre en los mercados financieros. El indicador trepó hasta casi los 1500 puntos básicos, impulsado por la caída de los títulos públicos argentinos.

Durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el mandatario aseguró que existe una “descoordinación” entre la situación económica del país y la respuesta de los mercados, que reaccionaron a los avances de la oposición en el Congreso con la aprobación de leyes que incrementan el gasto público.

Milei afirmó que este proceso comenzó en febrero, cuando los bloques opositores “pusieron palos en la rueda” con más de 40 leyes contrarias a la política oficial. “Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido, la parte irracional de la política lo único que intenta es romper el equilibrio macroeconómico”, expresó.

En medio de sus críticas, el jefe de Estado recordó el video viral del actor Alfredo Casero durante la gestión de Mauricio Macri, en el que parodiaba a la oposición con la metáfora del “flan”, aludiendo a reclamos políticos en un contexto crítico de las cuentas públicas. “Pareciera que la política argentina está empecinada en eso: ¡Quiero flan!”, ironizó Milei.

El Presidente también respondió a quienes reclaman autocrítica de su gobierno: “¿Quieren que escuche la receta que fracasó durante 100 años?”.



