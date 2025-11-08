El traspaso de Beto Casella a la pantalla de América TV en 2026, tras su decisión de abandonar Canal 9 luego de veinte años al frente de Bendita TV, desató una serie de conflictos mediáticos. Este pase generó un enfrentamiento directo con Ángel de Brito.

La polémica se encendió cuando De Brito, conductor de LAM, fue quien confirmó la noticia del pase. Esto no fue bien recibido por Casella, quien lo acusó públicamente de no tener códigos. En su cuenta de X (ex Twitter), Casella escribió: “Me extraña mucho que gente de la industria no maneje estos códigos”, refiriéndose a De Brito.

Ángel de Brito respondió con firmeza a través del mismo canal, señalando: “¡Vamos, Beto! No sé de qué códigos hablás, los pases siempre fueron y son noticia. Y cosas menores también lo son”.

Sin embargo, el conflicto escaló cuando Yanina Latorre reveló detalles que, según ella, explicarían la verdadera falta de "códigos" en esta interna televisiva. Latorre, desde su programa en El Observador, confesó: “Hablando de códigos, voy a decirlo, total.... cuando llamaron a Beto desde América, él pidió el horario de LAM. Eso es no tener códigos”.

Según la panelista, el pedido de Casella fue claro: quería el horario que ocupa actualmente LAM. No obstante, las autoridades de América TV fueron tajantes y no se lo concedieron. Latorre afirmó que Casella "Insistió" y luego "pidió 21:30". Finalmente, le comunicaron que después de las 22 podía elegir el horario que quisiera, pero que "de 20 a 22 es el horario de LAM, que es el éxito rotundo del canal”.

Finalmente, Latorre dejó entrever que hay más información pendiente sobre esta disputa. Mencionó un tuit de Ángel que decía: “Podría contar Yanina Latorre todo lo que pasó por hablar de Beto”. Ante esto, la panelista concluyó: “Yo por ahora elijo callar, pero algún día lo voy a contar”.