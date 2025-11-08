A sus 70 años, Carmen Barbieri se mantiene "súper activa" y con una vida profesional cargada de trabajo. La actriz y conductora dirige el magazine Con Carmen en las tardes de Canal 9, está de gira con el espectáculo Enemigas íntimas, prepara un nuevo show para el verano, y no descarta incursionar en el streaming.

En medio de su ajetreada rutina, Barbieri habló con el periodista Nico Peralta para Pronto y se refirió a un tema personal: el aumento de peso, a pesar de que asegura comer muy poco.

"Yo lo único que hago es laburar. Laburo, laburo, laburo. Y cocinar", contó Barbieri. Respecto a su ingesta, fue contundente: “Yo soy una gorda que come poco. Pero no mentirosa, es verdad lo que te digo. Tendría que ser un palo”.

La conductora ejemplificó su dieta: fue a un café con su secretaria y amiga Melanie donde solo tomó un cortado mediano y un revuelto de huevo con palta, como si fuera un desayuno. Además, reveló su pasión por la cocina, preparando platos elaborados como pastel de papa, tortilla de papas bien española, o fideos con langostinos, pero solo probando "una cucharada" de cada cosa. Por la noche, si la "agarra hambre", quizás solo se hace una tostada, por lo que reitera que casi no come nada.

Ante la pregunta de por qué sube de peso si come tan poco, Barbieri fue clara: "Es genética". Explicó que proviene de una familia con tendencia al sobrepeso, aunque su madre no entraba en esa descripción: “Vengo de familia de mujeres gordas. No mi mamá. Pero todas mis tías, de parte de la familia de mi papá, eran gordas y las mujeres eran de 120 o 130 kilos. Los hombres delgados pero las mujeres, gordas. Tengo esa genética”.

Barbieri confesó que el peso fue un problema en el pasado, ya que "en una época si no estabas delgada no te contrataban". Recordó que durante el embarazo de su hijo Fede, que duró siete meses y nació por cesárea con 3,860 kilos, aumentó 44 kilos. Padeció una gestosis (intoxicación debida a la gestación) y quedó con muchos kilos. Hoy, siente que le falta bajar "mínimo, ocho kilos", pero aclara que debe tener cuidado porque "estoy grande y se cae todo".

Finalmente, la conductora explicó que no hace actividad física ni va al psiquiatra, a quien ama, porque "no tengo tiempo" debido a su cargada agenda laboral.