En las primeras horas de esta jornada, un fuerte accidente automovilístico tuvo lugar en el departamento Chimbas, dejando como saldo a un conductor hospitalizado con lesiones graves.

El protagonista del siniestro fue Facundo Fernández, de 25 años, quien se conducía en un automóvil Volkswagen Golf de color gris. Según se conoció a través de fuentes judiciales, el hombre perdió el control del vehículo por motivos que aún se desconocen e impactó violentamente contra el muro de contención de la Ruta Nacional 40 Norte, específicamente a la altura del Callejón Blanco.

Debido al fuerte choque, Fernández padeció lesiones, principalmente, en sus miembros inferiores, siendo la más destacada la fractura de su pierna izquierda. Tras el accidente, el conductor debió ser ingresado de urgencia al servicio de Urgencia del Hospital Rawson, donde quedó en observación en el nosocomio provincial.

En el lugar del accidente, trabajó personal de la Comisaría 17ma. en los primeros momentos. En tanto, la investigación del siniestro vial quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales. Las autoridades confirmaron que en el hecho no hubo intervención de terceros.