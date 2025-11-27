La UNSJ entregará el título Honoris Causa a Estela De Carlotto

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) conferirá el título de “Doctora Honoris Causa” a Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, reconocida referente nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos y presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

La ceremonia se llevará a cabo el martes 2 de diciembre, a las 13.45, desde la ciudad de Buenos Aires, en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. El acto será transmitido en vivo en el Edificio Central de la UNSJ, ubicado en Mitre 396 Este, permitiendo a toda la comunidad universitaria y al público en general acompañar este reconocimiento académico de gran relevancia institucional.

Con esta distinción, la UNSJ reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, valores encarnados en la trayectoria ejemplar de Estela de Carlotto.