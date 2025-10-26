José Luis Espert, legislador y excandidato de La Libertad Avanza, se presentó esta mañana en la escuela ubicada en Pedro de Mendoza al 2600, en la localidad de Beccar, para participar de las elecciones legislativas 2025. Su llegada se produjo alrededor de las 9:30 horas.

Al ser consultado por la prensa sobre su jornada electoral, el dirigente libertario destacó el valor de la participación: “Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia”.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre su vínculo con el empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico, Espert se limitó a responder: “Todo lo que tenía que decir, lo dije al principio, no tengo nada más”. Insistió en su negativa ante repreguntas sobre su imagen en la boleta y añadió: “Es ubicarme en los lugares que me corresponden, yo los respeté a ustedes, ustedes respétenme a mí”.

El legislador concluyó destacando su perfil de ciudadano común y su intención de aportar a la política: “Siempre me consideré un ciudadano común normal que quería hacer un aporte a la política”. Finalmente, explicó que esperaría a su esposa, quien aún se encontraba votando, antes de retirarse del establecimiento.

La participación de Espert ocurre en el marco de su renuncia a la candidatura, 18 días antes de los comicios, tras lo cual su reemplazo en la lista de La Libertad Avanza fue asumido por otro dirigente del espacio, en un contexto de campaña acotada y tensionada para el sector libertario.