La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció los nuevos importes para las jubilaciones y pensiones que regirán durante septiembre de 2025, mediante la Resolución 298/2025 publicada en el Boletín Oficial. El ajuste, que corresponde a la aplicación de la fórmula de movilidad previsional establecida por la ley, representa un incremento del 1,9% sobre los valores anteriores, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio último.

Según lo dispuesto, el haber mínimo jubilatorio quedó fijado en $320.277,17, mientras que el monto máximo de jubilación ordinaria se estableció en $2.155.162,17. Asimismo, se actualizaron los valores de otras prestaciones: la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $146.512,19 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $256.221,74.

La resolución, firmada por el director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, también determinó las nuevas bases imponibles para los aportes y contribuciones al sistema previsional. La base mínima se fijó en $107.869,29 y la máxima en $3.505.701,35, aplicables para los trabajadores en actividad.

El mecanismo de actualización se aplicará a todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), mientras que las remuneraciones de los afiliados que cesen en la actividad a partir del 31 de agosto de 2025, o que soliciten su beneficio desde el 1° de septiembre, se ajustarán según los índices de la Subsecretaría de Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la Ley 24.241 y sus modificatorias.