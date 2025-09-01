El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) anunció la apertura del período de inscripciones para el segundo sorteo público de viviendas del año 2025, el cual dará inicio este lunes 1 de septiembre. En esta convocatoria se pondrán a disposición 344 unidades habitacionales ubicadas en siete barrios de distintos departamentos de la provincia.

Las viviendas ofrecidas corresponden a unidades no adjudicadas en procesos anteriores debido al incumplimiento de requisitos, falta de documentación por parte de los postulantes o ausencia de inscriptos en su momento.

El período de inscripción se extenderá desde el 1 hasta el 8 de septiembre de forma exclusiva a través del sitio web https://ipv.sanjuan.gob.ar/. Cada grupo familiar podrá seleccionar un único barrio para participar del sorteo.

Podrán inscribirse personas con domicilio en los departamentos de Calingasta (exclusivamente para la localidad de Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco. Cabe destacar que los residentes del Gran San Juan (Capital, Rivadavia, Rawson, Santa Lucía y Chimbas) solamente podrán postularse para las viviendas disponibles en el barrio Los Surcos, ubicado en Chimbas.

La distribución de viviendas por barrios es la siguiente: Tierras del Norte en Angaco (62 unidades), El Puerto en Calingasta (7 unidades), Los Surcos en Chimbas (5 unidades), El Jagual en Pocito (13 unidades), Solares del Sur en Sarmiento (190 unidades), Caraballo II en San Martín (61 unidades) y Tehul en 25 de Mayo (6 unidades).

Cronograma posterior: del padrón al sorteo

El sorteo público definitivo se realizará el jueves 25 de septiembre en la Caja de Acción Social. Sin embargo, el proceso incluye varias etapas posteriores a la inscripción para garantizar la transparencia:

