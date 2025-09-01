La Libertad Avanza (LLA) sufrió una derrota significativa en la provincia de Corrientes, donde su candidato a gobernador, Lisandro Almirón, obtuvo un magro cuarto puesto en los comicios del pasado domingo 1 de septiembre de 2025. Almirón, que no alcanzó ni el 10% de los sufragios, quedó "muy lejos de las expectativas previas" de la fuerza libertaria. El gran ganador de la jornada fue Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador Gustavo Valdés, quien consiguió imponerse en primera vuelta.

El candidato libertario no solo fue superado por el oficialismo provincial, sino que también quedó detrás de los principales referentes de la oposición: el peronista Martín “Tincho” Ascúa, quien ocupó el segundo lugar, y Ricardo Colombi de ECO, que se posicionó tercero. Este resultado adverso para LLA se da a solo una semana de las cruciales elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde el partido tiene grandes esperanzas de superar al peronismo tras su alianza con el PRO.

La campaña de La Libertad Avanza en Corrientes estuvo plagada de tensiones. La secretaria general de la Presidencia y principal figura de LLA a nivel nacional, Karina Milei, no viajó para acompañar a Almirón el día de la votación. Sin embargo, pocos días antes, ella había encabezado el cierre de campaña con una caravana por la capital correntina que terminó en disturbios y enfrentamientos con militantes de otras agrupaciones. Las imágenes mostraron empujones y gritos en la comitiva nacional, que también integraba el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La custodia oficial tuvo que evacuar a las autoridades y la Policía detuvo a dos personas, una de las cuales habría "pateado un auto oficial", según el influencer Iñaki Gutiérrez.

Tras los incidentes, La Libertad Avanza emitió un comunicado responsabilizando al actual gobernador, Gustavo Valdés, por los hechos de violencia, que atribuyeron a "manifestantes políticos identificados con el gobernador radical". Por su parte, Valdés desestimó las acusaciones, calificando lo sucedido como un "forcejeo" y afirmó que los libertarios "pidieron que no esté la Policía de la provincia, pero de igual manera actuó". El gobernador también describió la campaña como "muy sucia".

El propio presidente Javier Milei se hizo eco de las controversias en redes sociales, compartiendo videos que supuestamente mostraban a militantes oficialistas correntinos repartiendo mercadería con listas de dirigentes. Además, retuiteó denuncias sobre la falta de boletas de LLA en las escuelas, rutas bloqueadas y problemas para sufragar.

A pesar del bajo rendimiento en Corrientes, el Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, interpretó el resultado como "esperable", y anticipó que en los comicios de octubre el apoyo a La Libertad Avanza será "ampliamente superior". Sin embargo, analistas consultados por Infobae sugirieron que el "fracaso libertario del 'violeta puro'" en la provincia se debió en parte a su ruptura con un aliado provincial.