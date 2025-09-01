El paso de la tormenta de Santa Rosa no fue indiferente para nadie. La caída persistente y fuerte de lluvias generó anegamientos e inundaciones en distintas zonas del centro del país, con registros que superaron los 100 milímetros de agua, afectando gravemente la vida de los vecinos. Las provincias de Buenos Aires, el norte y Cuyo fueron las más afectadas, con un saldo de evacuados, granizo y árboles caídos.

Villa Celina, en el partido de La Matanza, fue una de las localidades más golpeadas dentro de la provincia de Buenos Aires. Tras el temporal, la zona amaneció "completamente inundada, con calles y veredas transformadas en una mezcla de barro y basura". La avenida Avelino Díaz, por ejemplo, quedó "completamente bajo el agua", dificultando el tránsito de vehículos. Vecinos, como una trabajadora de farmacia en la zona, denunciaron que: "Trabajo acá hace tres años y siempre pasa lo mismo. Incluso los colectivos no pasan". Otra residente exclamó que: "La Matanza es esto, pasa hace años. Es imposible dormir porque el agua de las cloacas sube", señalando además construcciones ilegales sobre pluviales y desagües, lo que lleva a la gente a caminar sobre "cloacas reventadas".

La situación no fue mejor en 9 de Julio, otra localidad bonaerense ubicada en el centro-norte, donde los caminos rurales de tierra se convirtieron en un "verdadero lodazal", con las zanjas laterales completamente inundadas y haciendo que el tránsito solo sea posible en tractores. Un productor lácteo lamentó que hace "tres meses que veníamos entrando con los camiones de leche y llega un momento que ya no pudimos entrar más", y estimó haber gastado "millones y millones de pesos" en intentar arreglar los ingresos y caminos rurales, sin éxito.

En Mar del Plata, cayeron 35 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas. Una de las imágenes más virales mostró un auto cubierto casi en su totalidad por el agua acumulada, con su conductor aún dentro del vehículo. Los vecinos de la ciudad costera se vieron obligados a utilizar contrapuertas para evitar el ingreso de agua a sus hogares. La situación climatológica para Mar del Plata continúa bajo alerta amarilla por fuertes vientos, que podrían alcanzar velocidades de 70 a 78 kilómetros por hora en la mañana y de 60 a 69 kilómetros por hora por la tarde. Además, se espera que las lluvias persistan hasta la noche.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires no estuvo exenta del temporal, sufriendo principalmente la caída de árboles. Se reportaron incidentes en el barrio de Parque Chacabuco y en Caballito, donde un árbol se desprendió e impactó directamente contra un edificio en la intersección de la avenida Juan Bautista Alberdi y Emilio Mitre. Este hecho generó el corte total del tránsito y la rotura del barandal de uno de los balcones.