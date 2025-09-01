Desde la tarde del sábado 30 de agosto y hasta las 19 horas del domingo 31, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano procedió a la asistencia de 5103 familias de todos los departamentos de la provincia, afectadas por las persistentes lluvias.

La ayuda consistió en la entrega de elementos esenciales para paliar las inclemencias climáticas y reforzar la seguridad de las viviendas. Entre los insumos distribuidos se encontraron cochones, frazadas, palos, cortes de nylon y módulos alimentarios. Gracias a esta asistencia inmediata, la mayoría de las familias damnificadas pudo permanecer en sus hogares sin necesidad de ser evacuadas.

La distribución se llevó a cabo a través del personal técnico de diversas dependencias del Ministerio, además de hacerse entrega de provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital. La asistencia incluyó también a comunidades de pueblos originarios asentados en Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, así como a los damnificados por un incendio ocurrido en Villa Etelvina, Caucete, durante la noche del sábado.

Se destacó el operativo interministerial coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que contó con la colaboración de autoridades y personal de los ministerios de Salud; Gobierno; Turismo, Cultura y Deporte; Educación; Producción, Trabajo e Innovación; y la Secretaría de Ambiente. Este esfuerzo conjunto permitió el armado de módulos y la carga en más de 100 movilidades, entre camiones y camionetas, facilitando y agilizando la distribución en toda la provincia.

La asistencia se distribuyó de la siguiente manera: Capital (220 familias), 25 de Mayo (509), Albardón (225), Chimbas (833), Sarmiento (215), Pocito (379), Caucete (810), Santa Lucía (200), Zonda (120), Ullum (220), Rivadavia (183), 9 de Julio (270), Angaco (150), Rawson (469), San Martín (250) y comunidades de pueblos originarios (50).