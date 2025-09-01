Vialidad Nacional San Juan ha publicado un importante parte de estado de rutas con fecha 1 de septiembre de 2025, a las 07:30 horas, alertando a los conductores sobre las condiciones actuales en las principales vías de la provincia y zonas limítrofes. La información destaca la necesidad de extremar las precauciones en diversos puntos debido a fenómenos meteorológicos y condiciones de la calzada.

Una de las advertencias más importantes se refiere a la RN 141, en el tramo de Caucete a Chepes (La Rioja), donde existe la posibilidad de niebla espesa y visibilidad escasa. Ante esta situación, se recomienda no transitar de noche, y tanto los colectivos de larga distancia como los camiones deben maximizar sus cuidados al circular. Asimismo, se insta a los conductores a detenerse en banquina respetando estrictas normas de seguridad si fuera necesario.

Publicidad

Otras rutas también presentan condiciones que exigen atención. La RN 40 Norte, en Talacasto y zonas aledañas, es transitable con precaución, destacándose la necesidad de máxima cautela por calzada resbaladiza. Similar advertencia se emite para la RN 20, que se encuentra transitable con mucha precaución debido a la visibilidad reducida, y se aconseja evitar circular en horarios nocturnos.

Para la RN 40 Sur, en el tramo de San Juan a Mendoza (a la altura de Media Agua), la circulación es transitable con precaución, pidiendo a los conductores que manejen con cautela. En la RN 153, de Los Berros a Pedernal, también se reporta transitable con mucha precaución por visibilidad reducida, y se solicita la máxima precaución al circular. Finalmente, la RN 149, tanto en el Departamento Iglesia como en el Departamento Calingasta, es transitable con precaución.