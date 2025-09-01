Huarpe Deportivo > Memorial Wagner
El sanjuanino Matías Sánchez y Argentina se consagraron campeones en vóley
POR REDACCIÓN
Con una actuación estelar y bajo la dirección técnica de Marcelo Méndez, la Selección Argentina de vóley hizo historia al consagrarse campeona del Memorial Wagner este domingo 31 de agosto en Polonia. El equipo albiceleste superó al combinado local por 3 a 1 en la final, con parciales de 25-20, 21-25, 25-19 y 26-24.
Este torneo, considerado un preparatorio clave para el Mundial de Filipinas, vio a Argentina mostrar un "gran nivel de juego", imponiéndose tanto en ataque como en bloqueo frente a Polonia, una de las potencias mundiales que contaba con figuras de la talla de León y Kurek.
La campaña del seleccionado nacional fue impecable, registrando un récord perfecto en el certamen: victorias por 3-0 ante Brasil, 3-0 frente a Serbia y el mencionado 3-1 contra Polonia en la gran final. En el partido decisivo, Luciano Palonsky se destacó como el máximo anotador con 17 puntos, siendo una pieza clave en el cierre del encuentro.
Además del título colectivo, Argentina también cosechó importantes premios individuales. Pablo Kukartsev fue reconocido como el MVP (Jugador Más Valioso) del torneo, mientras que Joaquín Gallego fue distinguido como el mejor bloqueador. La presencia sanjuanina también brilló con luz propia, ya que Matías Sánchez fue elegido el mejor armador, destacándose una vez más en el plano internacional.
