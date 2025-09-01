Giro inesperado: Manchester United se baja de la carrera por Dibu Martínez

La trama que tenía a Emiliano "Dibu" Martínez como protagonista dio un vuelco inesperado. Justo cuando todo parecía listo para su pase al Manchester United, el club de los Diablos Rojos anunció una contratación que lo deja fuera de la ecuación: el arquero belga Senne Lammens. Este fichaje, confirmado en las últimas horas, cierra las puertas para el argentino y lo deja en una posición complicada, especialmente después de haber sido apartado del último partido de su actual equipo, el Aston Villa.

La noticia llega tras el 3-0 del Aston Villa ante el Crystal Palace, un encuentro en el que la ausencia del arquero campeón del mundo fue notable. En la conferencia de prensa posterior, las declaraciones del técnico Unai Emery avivaron aún más los rumores de su salida. Cuando le consultaron sobre la titularidad en el arco, el entrenador se mostró críptico y directo, repitiendo una y otra vez: "Bizot. Marco Bizot". Ante la insistencia de los periodistas, reafirmó su postura con un tajante "Marco Bizot. Se terminó el tiempo".

La razón detrás del fracaso del traspaso se centró en las negociaciones entre clubes. A pesar de que el Dibu y el Manchester United habían llegado a un acuerdo personal, la falta de consenso en las condiciones de la transferencia entre el club de Manchester y el Aston Villa terminó por frustrar la operación. Con la llegada de Lammens, la posición de arquero en el United quedó cubierta, y la posibilidad de ver a Martínez defendiendo su arco se desvaneció.

Futuro incierto para el Dibu Martínez

Mientras tanto, en medio de la incertidumbre, surgió un nuevo pretendiente. Desde Europa, se rumorea que el Galatasaray de Turquía ha mostrado interés en contratar al arquero argentino. Sin embargo, fuentes cercanas a la situación, como TyC Sports, indican que esta opción no tendría un desenlace favorable en las próximas horas. El mercado de pases, que cierra el 2 de septiembre, está a punto de llegar a su fin, y el futuro del arquero sigue en el aire.

Con 32 años, y a pesar de un contrato que lo vincula al Aston Villa hasta 2029, la situación del Dibu Martínez es un rompecabezas. Después de 213 partidos en el club de Birmingham y de haber sido galardonado con el premio The Best al mejor arquero en 2022 y 2024, su futuro como titular en el equipo está en duda. Ahora, se espera que el arquero se reincorpore a la Selección Argentina para la próxima convocatoria mientras se define su destino.