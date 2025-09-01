Tragedia en Afganistán: más de 800 muertos tras un devastador terremoto

Un devastador terremoto y sus sucesivas réplicas han sumido a las provincias orientales de Kunar y Nangarhar en una profunda crisis, con un saldo preliminar de al menos 800 vidas perdidas y 2.755 heridos, de acuerdo con el último reporte de las autoridades talibanes. El sismo, cuyo epicentro se localizó a 27 kilómetros de la ciudad de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, en Afganistán, con una profundidad de apenas ocho kilómetros, provocó una emergencia de proporciones nacionales que activó la movilización urgente de brigadas de socorro locales e internacionales.

El impacto del terremoto, que tuvo lugar a las 23:47, hora local, se propagó por una extensa área geográfica. Su alcance se sintió hasta la capital, Kabul, e incluso en ciudades del vecino Pakistán, como Islamabad. Según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la intensidad del temblor fue percibida por más de 1.2 millones de personas en diferentes niveles de fuerza. A la sacudida inicial le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

Las construcciones locales, edificadas en su mayoría con ladrillos de barro, sucumbieron ante la fuerza del sismo, lo que ha resultado en el colapso masivo de viviendas. Cientos de familias han perdido sus hogares y, en muchos casos, quedaron atrapadas bajo los escombros. La destrucción material complica aún más las tareas de búsqueda y rescate, que se iniciaron de forma inmediata para localizar a posibles sobrevivientes.

Impactante terremoto en Afganistán

La logística de la ayuda se ha visto comprometida por una serie de deslizamientos de tierra que obstruyeron las principales rutas de acceso en las provincias de Kunar y Nuristán. Esta situación representa un desafío crucial para los equipos de emergencia, que intentan llegar a las zonas más afectadas por el terremoto. Las aldeas más alejadas y de difícil acceso, con una infraestructura de comunicaciones casi inexistente, son una fuente de especial preocupación para las autoridades.

En este contexto de emergencia, la cifra de víctimas podría seguir en aumento a medida que los equipos de rescate logran llegar a estas áreas remotas. El portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman, resumió la situación al afirmar: "La cifra de fallecidos y lesionados es significativa, pero como el área es difícil de alcanzar, nuestros equipos siguen en el lugar".