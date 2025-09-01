El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes que el próximo viernes 10 de octubre será feriado a nivel nacional. La decisión quedó formalizada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 139/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Se trata de la primera aplicación del nuevo criterio que faculta al Poder Ejecutivo a trasladar los feriados catalogados como “trasladables” cuando coinciden con un fin de semana. Según la norma, la fecha podrá moverse al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, a fin de favorecer la planificación de descansos largos.

“La medida representa una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”, sostiene el texto oficial.

Con la entrada en vigencia de esta disposición, la Jefatura de Gabinete asumirá el rol de autoridad de aplicación de la Ley 27.399 de feriados nacionales. Esa dependencia será la encargada de dictar disposiciones complementarias y decidir en qué fecha específica se trasladará cada feriado alcanzado por la normativa.

En la práctica, esto implica que los feriados trasladables que caigan en sábado o domingo ya no quedarán fijos en esa fecha, sino que podrán reprogramarse dentro de las opciones habilitadas. Los feriados inamovibles, como Navidad o el Día de la Inmaculada Concepción, seguirán celebrándose en su día exacto.

De cara a lo que resta del año, octubre sumará un fin de semana largo por el feriado trasladado al viernes 10. En noviembre habrá un descanso de cuatro días entre el viernes 21 y el lunes 24, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional. Finalmente, diciembre cerrará con el fin de semana largo del 6 al 8 por la Inmaculada Concepción, además de la Navidad el 25.