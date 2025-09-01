La defensa legal de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, presentó una solicitud de nulidad absoluta de la causa judicial originada a partir de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestas coimas que involucrarían a funcionarios públicos.

El escrito, presentado el viernes pasado por el abogado Martín Magram, alega ilegalidades en el proceso judicial y describe la investigación como una "verdadera caza de brujas". La defensa fundamenta su pedido en la doctrina del "fruto del árbol envenenado", argumentando que el origen de la causa se basa en grabaciones obtenidas de manera ilícita y posiblemente adulteradas, lo que contaminaría todo el proceso derivado de ellas.

Publicidad

En la presentación se denuncia la violación del derecho de defensa y del debido proceso, señalando que la investigación se habría sustanciado "a espaldas de la defensa desde su inicio". El escrito también cuestiona el procedimiento investigativo, advirtiendo sobre "oscurantismo, desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho".

La causa se originó tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, luego de la difusión de audios en los que Spagnuolo hace referencia a retornos en la Andis en la compra de medicamentos y menciona específicamente a la droguería Suizo Argentina como principal proveedora del organismo. En las grabaciones, Spagnuolo también hace mención de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de su asesor Eduardo "Lule" Menem.

Publicidad

La solicitud de nulidad se presentó el mismo día en que el juez Sebastián Casanello realizaba allanamientos en las sedes de la Andis y de la droguería involucrada en el caso.