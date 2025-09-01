Desde el Hospital Guillermo Rawson de San Juan informaron que un hombre de 29 años se encuentra internado sin acompañantes y solicitaron colaboración para dar con sus familiares. El paciente fue identificado como Fernando Dumas Ramos y permanece alojado en el servicio de Clínica Médica del centro de salud provincial.

El pedido fue difundido mediante un comunicado oficial emitido por el hospital durante la jornada, con el objetivo de contactar a algún familiar o allegado del paciente. Desde el centro de salud se detalló que el joven está solo desde su ingreso y que hasta el momento no se ha podido establecer contacto con personas cercanas.

Las autoridades informaron que cualquier persona que tenga información sobre Fernando Dumas Ramos o que pueda conocer a algún familiar puede dirigirse personalmente al área de Servicio Social del Hospital Rawson, ubicado en la capital sanjuanina, en el horario de 8 a 13. También se habilitó la línea telefónica 4294700, interno 4504, para recibir datos o consultas. Fuera de ese horario, la atención continúa en el Servicio de Clínica Médica, habitación 144.

El llamado está dirigido a toda la comunidad sanjuanina y tiene como finalidad garantizar el acompañamiento del paciente durante su internación, además de facilitar cualquier trámite administrativo o médico que requiera la intervención de sus familiares directos.