El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió sobreseer a Darío Nieto (exsecretario privado de Mauricio Macri), a Susana Martinengo (exfuncionaria) y a cerca de una docena de antiguos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que estaban imputados por presuntas tareas de espionaje ilegal durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

En su resolución, el magistrado consideró que no se acreditó dolo ni pruebas suficientes para sostener la implicación consciente de estos imputados en la comisión efectiva del delito investigado. Martínez de Giorgi señaló que las pruebas recabadas no permiten demostrar que los acusados actuaran con conocimiento de ilicitud o con intencionalidad en las maniobras atribuidas.

Entre los exagentes beneficiados por el sobreseimiento figuran Daiana Baldasarre, María Belén Sáez, Mercedes Funes Silva, Dominique Lasaigues, Martín Terra, Mariano Flores, Jorge Ochoa, Javier Bustos, Denise Aya Tenorio, Jonathan Nievas, Juan Carlos Rodríguez y Guillermo Matta, quienes tenían falta de mérito desde hace dos años.

Sin embargo, el fallo no alcanza a todos los acusados en la causa. Siguen procesados otros exdirectores y agentes considerados responsables de las maniobras investigadas, como Alan Ruiz, exdirector de Operaciones Especiales de la AFI; Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia; y varios agentes como Jorge “Turco” Sáez, Facundo Melo, Leandro Araque, Emiliano Matta y Andrea Fermani, además de personal penitenciario vinculado a la presunta violación de la Ley de Inteligencia.

El juez explicó que la actuación de los ahora sobreseídos se desarrolló en un esquema de subordinación jerárquica, con órdenes verbales y fragmentadas, por lo que no tenían dominio del ciclo completo ni conocimiento claro del uso final de la inteligencia recopilada, lo que impidió atribuirles responsabilidad penal directa.

La causa por espionaje ilegal tiene su origen en una investigación más amplia que surgió tras detectar indicios de seguimientos, recolección de información y elaboración de informes sobre dirigentes, periodistas y actores sociales. El expediente fue desprendido de una causa mayor tramitada en la justicia federal de Lomas de Zamora antes de pasar a los tribunales federales de Comodoro Py.