Orrego inauguró la moderna ENI N° 81 "Huellitas de Amor"

En una jornada de celebración para la comunidad educativa del departamento Ullum, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes el acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Nivel Inicial (ENI) N° 81 “Huellitas de Amor”. Ubicado en el corazón del Barrio José Grimalt, el establecimiento representa una respuesta concreta a la demanda de espacios pedagógicos modernos para los más chicos de la zona.

El nuevo jardín cuenta con moderna tecnología sísmica.

Acompañado por los ministros Fernando Perea (Infraestructura) y Silvia Fuentes (Educación), además del intendente David Domínguez, el mandatario provincial resaltó el valor simbólico de la obra. "Inaugurar una escuela genera una emoción profunda, porque no solo abrimos un edificio: abrimos oportunidades y futuro para nuestros chicos", expresó Orrego ante un nutrido grupo de vecinos y directivos.

Apuesta por la obra pública educativa

En su discurso, el gobernador hizo énfasis en la decisión política de mantener la inversión en infraestructura a pesar del complejo contexto económico nacional. "Incluso en los momentos más difíciles de la Argentina, decidimos no detener la obra pública. Hoy tenemos más de diez establecimientos escolares en construcción en distintos puntos de la provincia", aseguró.

Por su parte, la ministra Silvia Fuentes calificó la obra como un "símbolo del apoyo y la responsabilidad" de la gestión actual con el sistema educativo sanjuanino, destacando que este año se prevé la inauguración de al menos cuatro edificios escolares más.

Un edificio moderno, inclusivo y sustentable

La nueva infraestructura de la ENI N° 81 cuenta con una superficie de 401,43 m2 financiados íntegramente con fondos provinciales. El diseño sismorresistente incluye tres salas pedagógicas, área de gobierno, cocina y sanitarios adaptados, todo equipado con aire acondicionado frío-calor para hacer frente al clima ullunero.

Detalles destacados de la obra:

Seguridad: Patio de juegos con piso de goma para prevenir lesiones.

Inclusión: Rampas de acceso, puertas de gran ancho y sanitarios para personas con discapacidad.

Ecología: Plantación de especies nativas y cestos para separación de residuos.

Confort: Aislación térmica de última generación en techos y muros.

La tipología lineal del edificio permitirá, en caso de ser necesario, futuras ampliaciones para acompañar el crecimiento poblacional de la zona. Con esta inauguración, Ullum fortalece su red educativa garantizando calidad y seguridad desde los primeros años de escolaridad.