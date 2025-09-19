Cultura y Espectáculos > Crisis de pareja
Karina Jelinek confirmó su separación tras seis años de relación
POR REDACCIÓN
Karina Jelinek anunció públicamente el fin de su noviazgo con Florencia Parise, con quien mantuvo una relación de seis años y planeaba casarse en los próximos meses. La modelo expresó en sus redes sociales: “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”.
La ruptura se confirmó luego de varios meses marcados por rumores y versiones sobre una posible crisis en la pareja. En junio, Jelinek había publicado un mensaje en el que mencionaba a “una persona tóxica” de quien quería alejarse, aunque luego borró la publicación y negó que se tratara de Parise, pero muchos interpretaron esa acción como una indirecta.
Semanas después, un incidente con su perrita, que fue encerrada sin explicación, volvió a generar especulaciones vinculadas con Parise. Nuevamente, la modelo prefirió no brindar detalles y eliminó la publicación que hacía alusión a ese episodio.
Finalmente, con su declaración oficial, Karina Jelinek puso fin a las especulaciones sobre su estado sentimental. Personas cercanas a ambas aseguraron que no existe posibilidad de reconciliación entre ellas.
Este anuncio marca el cierre de una etapa importante en la vida de la modelo, quien atraviesa un momento de cambios personales tras la ruptura.
