El Pocito Rugby Club vivirá este viernes 27 de febrero una jornada histórica: hará su debut absoluto en el Torneo de Intermedia que organiza la Unión Sanjuanina de Rugby. El encuentro será ante San Juan RC y se disputará desde las 21.45 en el Polideportivo Jesús Morales.

El equipo dirigido por Sebastián Suárez afronta un nuevo desafío en sus 12 años de historia.

Con apenas 12 años de vida institucional, Pocito RC logró consolidar un proyecto deportivo que año tras año fue creciendo en estructura y convocatoria. Sebastián Suárez, entrenador del equipo, remarcó que “competir a este nivel es fruto de muchos años de trabajo, esfuerzo y disciplina”.

Publicidad

El club participó durante los últimos tres años en el Torneo Desarrollo, donde no solo incrementó la cantidad de jugadores sino que también elevó su nivel competitivo. El objetivo era claro: conformar un plantel estable de 15 jugadores y dar el salto a una categoría superior.

El impulso definitivo llegó tras consagrarse campeón del Torneo Desarrollo la temporada pasada, logro que abrió las puertas para disputar la Intermedia.

Publicidad

“Se pudo lograr en base a los buenos desempeños que tuvimos el año pasado. Eso nos permite hoy poder estar compitiendo a otro nivel”, destacó Suárez, quien aseguró que el desafío ahora es “seguir trabajando para continuar creciendo”.

El entrenador también agradeció el respaldo del intendente Fabián Aballay y su equipo de Deportes, al considerar que el acompañamiento institucional fue clave para alcanzar este presente. El debut no será solo un partido más: marcará un antes y un después para el rugby en Pocito.